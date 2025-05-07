هكذا ساهم منتخبون بطريقة مشبوهة في جمع التوقيعات لسعيدة نغزة

إستأنف اليوم قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد، لليوم الثالث على التوالي. جلسة محاكمة سعيدة نغزة وأزيد من 80 متهما متابعون في قضية فساد طالت قطاع السياسة.

تتعلق بشراء توقيعات استمارات الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 و الحصول على التزكية بطرق ملتوية. من منتخبين و مواطنين عن طريق جمع استمارات الترشح مقابل مبالغ مالية معتبرة.

هذا وقد شرع القاضي في استماع عدد أكبر من المتهمين من بينهم منتخبين متابعين مع المترشحة للرئاسيات. ورئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة. الذين تحصلوا على التزكية من أجل ترشح المتهمة للانتخابات الرئاسية 2024. بعد مساهمتهم بطريقة مشبوهة في عملية جمع التوقيعات والذين أنكروا أنهم تلقوا مبالغ مالية لجمع و توقيع الاستمارات الخاصة بالانتخابات لصالح المتهمة نغزة.

بعض المنتخبين ينكرون التهم الموجهة إليهم

كما أنكر المتهمون أعضاء بالمجالس الشعبية لبلديات البليدة و تيزي وزو و الجلفة، التهم المنسوبة اليهم.بعد استجوابهم من قبل القاضي عن تلقيهم مبالغ مالية تراوحت بين 5 ألاف دج الى 20 ألف دج. مقابل جمعهم لتوقيعات مواطنين و منتخبين على استمارات لصالح “سعيدة نغزة” الراغبة في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

في حين صرّح المتهم “ك.ك” عضو بالمجلس البلدي ببئر توتة و مناضلا في حزب المستقبل. أنه أراد ولوج عالم السياسة فسمع بأن المدعوة “نغزة سعيدة” قررت الترشح للانتخابات الرئاسية. و بحكم تجربته السابقة في الانتخابات، توجه الى مركز المداومة الخاص بالحملة الانتخابية للمتهمة. أين عرض عليها خدماته في الانخراط معها و مساعدتها في الحملة الانتخابية. فسلّم له أحد أعضاء الكونفدرالية 1000 إستمارة خاصة بالمواطنين والمنتخبين من أجل ملئها مجانا، بحكم معارفه في مختلف البلديات.

كما أنكر نجل “سعيدة نغزة” “و.ب ” التهم المنسوبة إليه، ونفى أيضا معرفته بالمنتخبين ولا تربطه بهم اي علاقة. مضيفا بذلك أنه أوقف شهر العسل الخاص به، و تكفل بالجانب الاداري لترشح والدته للانتخابات الرئاسية. ولم يقدم مبالغ مالية للأعضاء المنتخبين مقابل جمع الإستمارات الخاصة بترشح والدته للانتخابات الرئاسية. وأن وظيفته كانت إدارية بمقر المداومة الخاص بوالدته . كما أكد أنه ساعد أحد المنتخبين بمنحه مبلغ مالي حتى يعالج شقيقته المريضة من باب الصدقة لا غير.

في حين أنكر المتهم “ق.م” التهم المنسوبة اليه، وصرّح أنه عضو المجلس البلدي لولاد الشبل. ولم يستفد من مبلغ 20 ألف دج مقابل التوقيع على استمارة الانتخابات لصالح المتهمة “نغزة سعيدة”.