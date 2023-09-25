المولد النبوي الشريف.. هكذا ستحتفل وزارة الشؤون الدينية

ويتعلق الأمر بكل من الاحتفال الرسمي بالمولد النبوي الشريف، والأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته الخامسة والعشرين.

كما تم استعراض، تحضيرات للمناسبتين، أين أعطى الوزير توجيهاته لإضفاء أجواء احتفالية استبشارا بمولد النبي ﷺ. وكذا مدارسة سيرته وتكريم حفظة القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشجيع المواهب في نظم الشعر. وتوفير جميع الوسائل لإنجاح هاتين المحطتين الهامتين. كما أسدى وزير الشؤون الدينية تعليمات لإنجاح احتفالية المولد وأسبوع القرآن الكريم.

وأعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها، أنه سيم إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الخميس 28 سبتمر 2023.

وجاء في البيان، أن “المولد النبوي الشريف سيطل علينا يوم الخميس 12 ربيع الأول 1445هـ الموافق لـ 28 سبتمبر 2023 م”.

وبهذه المناسبة، تتقدم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتهانيها إلى الشعب الجزائري وسائر بلاد المسلمين. -يضيف المصدر نفسه-.

وزارة الصحة تصدر بيانا للمواطنين حول المولد النبوي الشريف

وقدمت وزارة الصحة، عدة نصائح بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، لتفادي حوادث خطرة قد تؤدي بحياة الأفراد ويتحوّل الاحتفال إلى مأساة.

في حين، ذكرت الوزارة، عبر بيان لها اليوم الإثنين، أن المواد النارية، كالمفرقعات و الألعاب النارية والصواريخ والقذائف وغيرها، قد تتسبّب في حوادث خطرة تهدّد سلامة المواطنين.

كما عددت الوزارة أخطار الألعاب النارية والتي من بينها الحرائق، والصخب الناجم عن انفجار المفرقعات والقذائف وآثاره السلبية على راحة الأفراد المادية والمعنوية، خاصّة المسنّين والمرضى والنساء الحوامل والأطفال.