هكذا ستحل وزارة التجارة مشكل تذبذب توزيع الحليب المدعم في رمضان

كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة أحمد مقراني، اليوم الجمعة، عن التحضير لخريطة جديدة لتوزيع الحليب المدعم وهذا بالتنسيق مع وزارة الفلاحة.

وقال مقراني في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الخريطة هدفها تحسين تموين السوق بالحليب المدعم، كما أنها ستظم أكبر عدد من البلديات، خاصة المتواجدة في مناطق الظل.

هذا وأضاف المتحدث، أنه تم احصاء قرابة 400 بلدية متواجدة بمناطق الظل لا يصلها الحليب المدعم، وهو ما دفعها للتحضير لهذه الخريطة لتنظيم التوزيع.

5 آلاف طن من مسحوق الحليب لتفادي التذبذب خلال شهر رمضان

كما كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية أحمد مقراني، عن تخصيص 5 آلاف طن من مسحوق الحليب لتدعيم عمليات تموين السوق الوطنية، وهذا لتفادي تذبذب التوزيع خلال شهر رمضان.

مشيرا في ذات السياق، أن هذه التموين سيمس خاصة مناطق الظل، التي تاعني من ندرة هذه المادة الحيوية تحسبا لشهر رمضان المقبل.

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كما تحدث محمد زيار، مستورد ونائب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، في وقت سابق عن أسباب ندرة الحليب وموعد انفراج الأزمة.

وقال في تصريح لقناة النهار ” بالنسبة لندرة الحليب، هناك مواد لديها رخصة استيراد مسبقة. بعيدا عن شهادة اثبات الاحترام والسجلات التجارية، والتي تخص المواد الغذائية ومواد التجميل”.

وأضاف “وقع التوقيف حوالي شهر سبتمبر، كان فيها إرجاء لمدة شهرين أو ثلاثة. وهذا ما أوقعنا في الندرة”.

وتابع المتحدث “بالنسبة للحليب، نتوقع انفراج الأزمة نهاية شهر فيفري. مرجعا المشكل أيضا إلى عدم تحقيق اكتفاء في مجال الاستثمار . رغم أن هذه الشعبة عرفت تطورا”.

وأشار من جانب آخر إلى أن بعض مصانع الإنتاج، تساهم في زيادة شراء حليب البقر مباشرة من عند الفلاحين. والمستثمرين في هذا القطاع.

وتوقع محمد زيار تسجيل ندرة في مواد أخرى، نظرا لتوقف الرخص. كما تحدث عن مشكل توقيف إثبات شهادة الاحترام من طرف مصالح مديرية التجارة.