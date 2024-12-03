هكذا ستصبح الواجهة البحرية لباب الوادي بالعاصمة !

قام والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، بزيارة ميدانية تفقدية، لمعاينة سير الأشغال بمشروع تهيئة ساحة الكيتاني في باب الوادي. وذلك بحضور الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لباب الوادي، المدراء التنفيذيون، مكاتب الدراسات، مؤسسات الإنجاز وإطارات الولاية.

وكانت المحطة الأولى من الواجهة البحرية لباب الوادي التي وقف عليها والي العاصمة، الجهة العلوية لساحة الكيتاني لنهج “ميرا”. حيث سيتم على مستوى الجهة العلوية تهيئة الساحة بطابع عصري وحديث، تتضمن إنجاز فضاءات ترفيهية ورياضية متنوعة. أبرزها جدار السند، ملعبي كرة القدم، الأرضية لممارسة كرة الطائرة الشاطئية، الشرفة المطلة على البحر. إنجاز مسار مخصص للدراجات، ومنتزه حضري يتضمن حظيرة التزلج وجدار التسلق.

كما قام الوالي خلال خرجته الميدانية بزيارة مقر جمعية المعوقين “أمل وعمل” باب الوادي. الذي يتم على مستواه أشغال إعادة التهيئة تتلاءم مع طبيعة المشروع الحالي،

ثم توجه رابحي، إلى الجهة السفلية لساحة الكيتاني “قاع السور”، حيث عاين أشغال حماية الساحل للشريط الساحلي الغربي لخليج الجزائر. والمتضمن إنجاز فضاءات جديدة للتسلية والترفيه، ملاعب رياضية، إنجاز شواطئ اصطناعية. بالإضافة إلى تهيئة مسابح باب الوادي.

تعليمات صارمة

في حين، أسدى الوالي، تعليمات صارمة لمختلف القائمين على المشروع. حيث تمثلت في التسريع بتهيئة مقر جمعية المعوقين “أمل وعمل” بباب الوادي. التي استفادت من تهيئة بطلب من الجمعية بما ينسجم بطبيعة المشروع. مع إنجاز مصعد يربط بين الجهتين العلوية والسفلية لفائدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل تنقلهم.

ومضاعفة الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية، مع ضرورة تسليم المشروع مطلع سنة 2025. وإطلاق الإجراءات التعاقدية الخاصة بتهيئة فندق الكيتاني. وكذا ضرورة انسجام الواجهة مع طبيعة المشروع والأشغال الجارية. وتنظيف الورشة ورفع الردوم بالموازاة مع تقدم المشروع، والتسريع في رفع التحفظات المسجلة للأشغال الجارية. ومراعاة جودة الأشغال، وإدراج نظام تصريف مياه الأمطار بكل أجزاء المشروع.

إضافة إلى التنسيق مع مختلف المصالح المعنية من أجل الشروع في أشغال ردم كوابل الخاصة بالألياف البصرية والكهرباء قبل الشروع في تزفيت الأرضية. وتهيئة ساحة الألفية، والتنسيق مع مدرسة الفنون لرسم جداريات تتماشى مع طبيعة المشروع، مع تهيئة جدار السند.

كما تم توجيه إعذار للمؤسسات القائمة بالمشروع بخصوص التأخر في الأشغال. حيث أبدى والي العاصمة انزعاجه من سيرورة تقدم الأشغال.

وأمر رابحي، بتخصيص وحجز مساحات من أجل تنصيب مركز مراقبة للشرطة والحماية المدنية. وإدراج المساحات الخضراء في المشروع، وغرس أشجار تزيينية. وكذا تكليف مكتب الدراسات بإطلاق دراسة شاملة. بخصوص انسجام وتناسق جميع أشغال التهيئة بالخليج ابتداءً من ملعب فرحاني إلى غاية الأميرالية.