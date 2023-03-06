هكذا ستكون أسعار الخضر والفواكه خلال الأيام الأولى من رمضان وهذا موعد استقرارها

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الخضر الفواكه المتوقع أن تعرف إستقرارا ابتداء من الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل.

وقال بولنوار “بالنسبة للخضر والفواكه فمن المؤكد أنه سيتم تسقيف الأسعار. والتي يتم حسابها بناء على قاعدة العرض والطلب”.

وأشار أنه إذا أردنا تخفيض سعر منتوج ما علينا الإكثار من العرض. كما أن عدد الأسواق المتواجدة أيضا من شأنه أن يتحكم في الأسعار سواء ارتفاعها أو انخفاضها.

وأضاف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، إلى مجمل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه إلى تزامنها مع موسم الشتاء وتساقط الأمطار.

وقال في هذا الشأن بولنوار إن الفلاحين أو المنتجين لا يستطيعون الجني عند تساقط الأمطار إلا أولئك الذين يمتلكون بيوتا بلاستيكية.

وبخصوص شهر رمضان قال إن الأسعار ستعرف استقرار نوعا ما. باستثناء الأيام الأولى من الشهر الفضيل، والتي يكثر فيها الطلب مقارنة بالعرض.

كما أكد في ذات السياق أنه لن تكون هناك ندرة في المواد الغذائية بصفة عامة، بما فيها الخضر والفواكه.

وتابع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في السياق “ربما سيكون هناك ارتفاع في الأسعار خلال الأيام الأولى من رمضان. إلا أنها ستنخفض خلال الأسبوع الثاني، خاصة عند فتح أسواق الرحمة”.

طالع أيضا: