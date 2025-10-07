هكذا ستكون أسعار الخطوط الجوية الداخلية

كشف مستشار المدير العام المكلف بالاتصال والعلاقات العامة بالخطوط الجوية الداخلية، كريم بحار ، أن أسعار الرحلات ستكون في متناول الزبائن.

وأوضح بحار في تصريح لـ”وأج”، أن الأسعار التي ستطبقها شركة الخطوط الجوية الداخلية مدروسة ومقننة وستكون في متناول الزبائن.

وبخصوص مشاركة شركة الخطوط الجوية الداخلية في الطبعة الـ 13 لمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدرجين “ناباك 2025″، فقد أبرز ذات المصدر أنها ترمي إلى التعريف بالخدمات التي توفرها في مجال النقل الجوي.

للتذكير تجمع هذه التظاهرة الاقتصادية، التي تدوم ثلاثة أيام، أكثر من 500 عارض من 60 دولة. يمثلون شركات تنشط في مجالات الاستكشاف والإنتاج والنقل وتحويل المحروقات. إضافة إلى الطاقات المتجددة والهيدروجين والرقمنة والانتقال الطاقوي.

ويتضمن برنامج هذه الطبعة تنظيم مؤتمرات وندوات رفيعة المستوى وموائد مستديرة وورشات تقنية من تنشيط خبراء دوليين. حيث ستناقش مواضيع راهنة مثل الهيدروجين منخفض الكربون. وإزالة الكربون من الصناعات النفطية، والاستثمار في البنى التحتية الطاقوية.وآفاق التعاون الطاقوي في منطقة إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.