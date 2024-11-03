هكذا ستكون أسعار سكنات “عدل 3”

كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن أسعار سكنات “عدل 3” ستعرف ارتفاعا في هذه الصيغة.

وأضاف وزير السكن خلال زيارته اليوم الأحد إلى ولاية عين الدفلى، أنه بالرغم من الزيادة في الأسعار، إلا أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمكتتبين. مُشيرا إلى أن أسعار سكنات عدل 3 لن تكون أغلى من سكنات “LPA” و “LSP”.

وكشف في سياق ذي صلة، أن سكنات عدل 3 ستبقى على نفس القيم المالية للسكنات وبكل التسهيلات الموجودة في “عدل 2”. بالإضافة كذلك إلى الدفع الشهري للأقساط ولا وجود لتغيير كبير في الدفعات. أين تم زيادة عدد الأشهر.

وأوضح وزير السكن، أن المرسوم التنفيذي التصحيحي تم نشره في الجريدة الرسمية. وهناك 3 مراسيم قيد الإعداد قبل نهاية الشهر سيتم نشرهم. مؤكدا أن ملف “عدل 3” من ناحية التشريعات تم الانتهاء منه.