هكذا ستكون احتفالات ذكرى اندلاع ثورة 1 نوفمبر

أكد وزير المجاهدين، العيد ربيقة، اليوم الثلاثاء، أن التظاهرات التي ستنطلق بمناسبة 1 نوفمبر، ستكون بمظاهر رمزية عبر كل ولايات الوطن. وهذا اعتباراً من منتصف ليل الأربعاء إلى الخميس.

كما ستعرف الاحتفالية بذكرى الـ69 لاندلاع الثورة التحريرية “وقفات مع بعض وقفات التكريم لمن قدّموا الدمّ والنفيس للثورة التحريرية، دون مظاهر احتفالية”.

وعاد ربيقة في تصريحات للإذاعة الوطنية، ليحيل على توجيهات رئيس الجمهورية بإلغاء كل مظاهر الاحتفال. عن إحياء الذكرى الـ 69 لاندلاع ثورة أول نوفمبر. لمسايرة ما يحدث حالياً في فلسطين.

وأكد الوزير، على المضي في مسألة طباعة الكتاب التاريخي، وحرص على إبراز أنّ “كتابة التاريخ الوطني تضل قضية جوهرية”.