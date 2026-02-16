هكذا ستكون الأجواء خلال الأيام الأولى من رمضان

ستبقى الأجواء مستقرة وصافية على كافة الولايات الشمالية للوطن إلى غاية يوم الجمعة، أين ستتغير الأجواء وتصبح غائمة مع بعض الأمطار المتفرقة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تشير إلى أن الأجواء ستبقى مستقرة وصافية إلى غاية نهاية الأسبوع وهو ما يصادف الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم، أي يومي الخميس والجمعة، لتتغير الأجواء تدريجيا صبيحة الجمعة، أين ستصبح غائمة وممطرة بسبب دخول منخفض للضغط الجوي سريع النشاط يكون من ضعيف إلى متوسط محمل بأمطار ورياح.

غير ان الأجواء ستصبح مستقرة وصافية بداية من يوم السبت بسبب دخول مرتفع للضغط الجوي، أين سترتفع درجات الحرارة لتصبح لطيفة طيلة الأسبوع.