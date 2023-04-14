هكذا ستكون الأجواء يومي عيد الفطر المبارك

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء مستقرة وصافية مع درجات حرارة مرتفعة يومي عيد الفطر المبارك. بسبب مرتفع للضغط الجوي يخص الولايات الغربية والوسطى أكثر.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي طويلة المدى، من يوم غد السبت إلى غاية السبت المقبل تبين إستقرار في الطقس. مع أجواء مشمسة بسبب مرتفع للضغط الجوي يسيطر على الولايات الغربية والوسطى أكثر أين ستكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيا بهذه الولايات حيث تتراوح مابين 30 إلى 35 درجة مئوية. وتصل إلى 40 درجة على الولايات الجنوبية.

أما عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، ومن يوم السبت إلى غاية يوم الإثنين، ستبقى الأجواء من مغشاة إلى غايمة على الولايات الشرقية للوطن مع تساقط امطار تكون أحيانا رعدية خاصة على ولايات تيزي وزو، جيجل، بجاية، سكيكدة، سوق اهراس، عنابة، وبعض المدن الشرقية الداخلية.

في المقابل، تبقى الأجواء من مغشاة في الصبيحة بسحب سفلى إلى صافية ومشمسة خلال الظهيرة على الولايات الوسطى والغربية.

أما عن درجات الحرارة، فستكون الأجواء باردة خلال الصبيحة خاصة على الولايات الشرقية، أين تتراوح من 2 الى 10 درجات. ومن 20 إلى 25 الجنوب. في حين درجات الحرارة ستتراوح من 15 الى 25 درجة على الولايات الشرقية. ومن 30 إلى 32 درجة على الولايات الغربية والوسطى.

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