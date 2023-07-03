هكذا ستكون تسجيلات الناجحين في بكالوريا 2023

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، لمركز تطوير الشبكات والرقمنة للوزارة.

وجاء ذلك، في إطار متابعة لتحضيرات التسجيلات لحاملي شهادة البكالوريا 2023، والتي سوف تكون رقمية 100 بالمائة،

أين وقف بداري، على أخر التحديثات الرقمية المخصصة لهذه العملية، بالإضافة للمنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالتعليم عن بعد.

كما قام بداري ، بزيارة مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني CERIST، حسب بيان للوزير على صفحته بفايسبوك.

وعاين بداري، مركز البيانات DATA CENTER والحساب المكثف المصنف TIER III. لتعزيز البنية التحتية للنظام البيئي الرقمي للوزارة، ومختلف الخدمات الرقمية.

كما زار الوزير أيضا، مخابر ومركز السمعي البصري لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.