هكذا ستكون قيمة أدنى معاش للمتقاعدين مستقبلا

ستعرف قيمة أدنى معاش لدى فئة المتقاعدين، زيادات متفاوتة يتم احتسابها بالاستناد على الأجر الوطني الأدنى المضمون، الذي سيتم رفعه بنسبة 75 من المائة.

وتأتي هذه الزيادات مستقبلا طبيقا لمضامين القانون المعدل المتعلق بالتقاعد، المصادق عليه اليوم الثلاثاء في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني.

وأكدت مراجع “النهار أونلاين”، في هذا الخصوص، على أن التعديلات هذه، ستعمل آليا على رفع قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 75 من المائة، لتكون بذلك أدنى قيمة معاش مستقبلا سيتقاضاها المتقاعد هي نفس القيمة لهذا الأجر الذي سيتم رفعه بهذه النسبة.

ومن المرتقب، أن يشرع 3.4 ملايين متقاعد، في سحب معاشاتهم التي عرفت زيادات بنسب تتراوح بين ثلاثة وخمسة ومن المائة اعتبارا من يوم الخميس المقبل، وتستمر عملية السحب إلى غاية 25 من الشهر الجاري.

وحُددت نسبة الزيادة بثلاثة من المائة من نصيب المتقاعدين الذين تفوق قيمة معاشهم 50 ألف دينار، لتنخفض بواحد من المائة وتصل إلى أربعة وتكون من نصيب نظرائهم الذي يتقاضون معاشا تتراوح قيمته بين 20 و50 ألف دينار.

وسيستفيد أولئك الذين تقل قيمة معاشهم عن 20 ألف دينار، من زيادات بنسبة خمسة من المائة.

ومن المرتقب أن تصب الزيادات محل الطرح، بأثر رجعي بداية من شهر ماي المنقضي.