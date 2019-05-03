هكذا ستُطبق الزيادات على معاشات المتقاعدين

في إطار رفع وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، قررت الحكومة بعد الدراسة من قبل مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد.

رفع معاشات ومنح المتقاعدين بعنوان سنة 2019، بنسبة تتراوح بين 1.5 بالمائة إلى 06 بالمائة، وذلك إبتداءً من الفاتح ماي 2019.

كما أن هذه الزيادات تتم حسب معدل متغير يأخذ بعين الإعتبار المبلغ الإجمالي لمعاشات ومنح المتقاعدين، ويراعي المعاشات والمنح الضعيفة.

حيث تقرر زيادة بــ 6 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي تساوي أو أقل من 20 ألف دينار.

وكذا زيادة بـــ 3 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي تفوق 20 ألف دينار وتساوي أو أقل من 40 ألف دينار.

وزيادة بــ 2.5 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي تفوق 40 ألف دينار و تساوي أو أقل من 60 الف دينار.

زيادة بــ 2 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي تفوق 60 ألف دينار وتساوي أو أقل من 80 ألف دينار.

زيادة بــ 1.5 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي تفوق 80 ألف دينار.

واشارت وزارة العمل أنه سيتم صرف هذه الزيادة خلال شهر جوان المقبل.