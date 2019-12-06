هكذا ستُطور “آبل” نقل البيانات بين أجهزتها المحمولة

تسعى شركة “آبل” إلى تطوير طريقة تسمح لأجهزتها المحمولة بنقل البيانات بين بعضها البعض عن طريق التلامس.

وحسب ما كشفت عنه براءتا اختراع تقدمت بهما “آبل” إلى مكتب براءات الإختراع الامريكي، فإنّ آبل ستسمح بمشاركة البيانات بين الأجهزة، مثل “آيفون”، و”آيباد”، وذلك على نحو أكثر كفاءة وأمنا.

وتصف براءة الإختراع الأولي كيفية تمكين الأجهزة الإلكترونية المحمولة مثل الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب اللوحية، والأجهزة الذكية القابلة للإرتداء، من اكتشاف بعضها البعض.

ويُعتقد أنّ الشركة تسعى إلى استخدام مستقبلات ومرسلات بصرية كبديل عن البلوتوث المنخفض الطاقة.

ويمكن أن يشتمل الجهاز الإلكتروني على نظام إتصالات بصرية في الفضاء الحر لنقل البيانات أو استقبالها أو تبادلها لاسلكيا مع جهاز آخر.