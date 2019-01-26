هكذا ستُعيد مأساة “سالا” سليماني إلى “بريطانيا”!

دخل الدولي الجزائري، إسلام سليماني، في قضية الأرجنتيني “إيمليانو سالا” والطائرة المفقودة، دون أن يدري، في سيناريو غريب الأطوار كُليا.

وأشارت تقارير “بريطانية”، “تركية” و”برتغالية”، بأن إدارة “ليستر سيتي” إقترحت مُهاجمها على “كارديف سيتي” لتعويض لاعبه المفقود، ودون أي مُقابل.

وجاءت خرجة “الفوكسيس”، تضامنا مع جيرانهم في بلاد الغال، خاصة وأن ذلك يتزامن مع رغبة “سوبر سليم” في تغيير الأجواء.

يُذكر بأن هداف “الخضر”، حتى وإن لم ينتقل لـ”كارديف”، فإنه سيُغير الأجواء لا محالة، كونه غير مرغوب فيه مع “فينرباتشي”.