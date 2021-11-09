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الرياضة

هكذا ستُقسم أكثر من 500 مليار من ميزانية وزارة الشباب والرياضة

بقلم يونس رزيق
هكذا ستُقسم أكثر من 500 مليار من ميزانية وزارة الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق
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صدر مرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية رقم 82، يُوضح كيفية تقسيم  أكثر من 500 مليار سنتيم المخصصة  في ميزانية سنة 2021.

وحسبما جاء في الجريدة الرسمية  فقد تم إلغاء من ميزانية سنة 2021 إعتماد قدره 5 ملايير و900 مليون مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة.

كما يخصص لميزانية سنة 2021 إعتماد قدره خمسة ملايير و992 مليون يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.

وستوجه هذه الميزانية في شكل إعانات لدواوين مؤسسات الشباب والرياضة للولايات، وإعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات.

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