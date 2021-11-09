هكذا ستُقسم أكثر من 500 مليار من ميزانية وزارة الشباب والرياضة

صدر مرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية رقم 82، يُوضح كيفية تقسيم أكثر من 500 مليار سنتيم المخصصة في ميزانية سنة 2021.

وحسبما جاء في الجريدة الرسمية فقد تم إلغاء من ميزانية سنة 2021 إعتماد قدره 5 ملايير و900 مليون مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة.

كما يخصص لميزانية سنة 2021 إعتماد قدره خمسة ملايير و992 مليون يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.

وستوجه هذه الميزانية في شكل إعانات لدواوين مؤسسات الشباب والرياضة للولايات، وإعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات.

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