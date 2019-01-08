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هكذا سخر حساب “مانشستر سيتي” من “ليفربول” بعد إقصائه !

الرياضة
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هكذا سخر حساب “مانشستر سيتي” من “ليفربول” بعد إقصائه !
بقلم أمير بهلول

أقصي “ليفربول” متصدر الدوري الإنجليزي من كأس انجلترا في الدور الأول بعد انهزامه على يد مضيفه نادي “وولفرهامبتون” أمس الإثنين.

ولم يتمكن أشبال “كلوب” من تجاوز عقبة “الوولفز” الذين فازوا بنتيجة هدفين لهدف واحد بالرغم من مشاركة “صلاح” (دخل كبديل) وغيرهم من نجوم “الريدز”.

ولم يفوت حساب “مانشستر سيتي” الرسمي الفرصة من أجل السخرية من هذا الإقصاء خاصة وأن “السيتي” كان قد تأهل بعد أن فاز بسباعية كاملة.

ونشر حساب الفريق السماوي في “التويتر” مباشرة بعد إقصاء “الريدز”: “الجو منعش وجميل”.


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