هكذا سطت شبكة إجرامية على سيارات المواطنين باستعمال قفل خزان الوقود بالعاصمة

تقرّر بمحكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء العاصمة،اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة شبكة إجرامية وطنية منظمة اختصت في سرقة المركبات.

من مختلف أحياء العاصمة واعادة بيعها بعد تزوير وثائقها عبر مختلف ولايات الوطن.

وتضمّ الشبكة تسع عناصر كانوا يستعملون سيارات مستأجرة من وكالات كراء في تنقلاتهم اليومية قصد تضليل مصالح الأمن.

وتم الكشف عن نشاط الشبكة في إطار التحرّيات التي قامت بها مصالح فرقة البحث والتحري في قضايا سرقة سجلتها مختلف مصالح الأمن بالعاصمة.

حيث تبين أن أفراد العصابة ينتهجون خطة محكمة للإيقاع بضحاياهم وتجريدهم من مركباتها بعد الاستيلاء على قفل خزان الوقود.

ليتم اصطناع مفتاح التشغيل ،حيث يتم فتح السيارة بالمفتاح المصطنع واستبدال ذاكرها ، لتحول المركبات المسروقة.

الى منطقة الكالتوس لإخفائها عند المدعو “ت.ب” لغاية الاتصال بالأفراد المكلفين باقتناء السيارات المسروقة اغلبها .

سيارات من نوع “رونو سامبول”، “رونو داسيا”، “أتوس” و”هيليكس” ، ويتعلق الأمر بالمدعوين “س.ح”و “و.م” .

اللذين يستقبلان المركبات محل سرقة بمنطقتي أولاد إبراهيم ومفتاح ثم يبيعانها بعد تزوير وثائقها وتغيير أرقام هياكلها.

وذلكم بمساعدة كل من “ب.س.ع”، “خ.ع” و”ب.ح”.

استمرارا للتحقيق، تمكنت مصالح الضبطية القضائية من الترصّد لأفراد العصابة التي استهدفت 19 مركبة بكل من حي المنظر الجميل بالقبة.

الدار البيضاء، المحمدية، بئر خادم، باب الزوار ، جسر قسنطينة، كما تبين من التحريات أنهم كانوا يستعملون في تنقلاتهم اليومية.

سيارات مستأجرة من وكالات كراء قصد تضليل مصالح الأمن.

ووجه للمتهمين التسع جناية تكوين جماعة أشرار قصد ارتكاب السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدّد وبمفاتيح مصطنعة.