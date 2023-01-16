هكذا سطت عصابة “مطلوعة” على محرك قارب نزهة من مسكن بالقبة

باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين في محاكمة 14 متهما ضمن عصابة ” يقودها المكنى ” حميطة “. وشريكه “مطلوعة” سطت على محرك قارب نزهة يقدر سعره بـ200مليون سنتيم. من مسكن بمدينة القبة في جنح الظلام باستعمال شاحنة التي تعمد الجناة اخفاء رقمها التسلسلي بكيس أسود للتمويه .

كما تمكن الجناة من اخفاء المحرك في مسكن احد المتهمين بالرغاية ليتكفل ببيعه لأحد الأشخاص بباب الوادي. مقابل مبلغ 60 مليون ثم تقاسموا المال فيما بينهم. حيث تسلم كل واحد منهم مبالغ ما بين 10 و 15 مليون سنتيم.

بتاريخ 20 جانفي 2022 في حدود الساعة الثامنة و10 صباحا تقدم إلى مقر الأمن الحضري السادس بحي المنظر الجميل بالقبة. تقدم الضحية ” ق.عبد الوهاب” للتبيلغ عن تعرض محرك قارب نزهة كبير الحجم. كان مركون بالقرب من مسكنه من قبل مجهول يقدر بحوالي 200 مليون سنتيم.

كما تمت متابعة المتهمين بتهم تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية والسرقة بالتعدد. واستخصار مركبة مع توافر ظرف الليل.

وباستغلال كاميرات المراقبة المنصبة بالمكان تبين أن شاحنة من نوع dfsk بيضاء اللون. لوحة الترقيم الأمامية الخاصة بها كانت مغطاة بكيس بلاستيكي اسود اللون. اتجهت بعدها ال الطريق السريع بالدار البيضاء.

وعليه تم تسخير مركز القيادة والسيطرة لاستغلال تسجيلات الفيديو والامن ولاية الجزائر. أن تم تحديد رقم تسجيل المركبة وتحديد هوية مالكها ويتعلق الامر بالمدعو ” ك.ع” المقيم بالرغاية.

تمديد الاختصاص تم إيقاف المشتبه فيه “ك.ع” والتنسيق مع فرقة قمع الاجرام للشرطة القضائية بباب الزوار. تبين أن مالك المركبة هو شقيق المشتبه فيه الذي كان يقودها أثناء عملية السرقة. وعليه وبإذن بالتفتيش والايقاف قصد الترصد للمشتبه فيه من أجل ايقافه.

اعترافات المتهمين..

بتاريخ28 جانفي تم توقيفه الشاحنة محل الجريمة على متنها ” ك.م” أين اعترف المشتبه فيه أن المركبة قام باستعمالها بغرض السرقة برفقة شركائه “خ.ع”؛ المكنى ” مطلوعة” و” ب.أ”و ” ب.م” المكنى ” حميطة” هم من ارتكبوا السرقة بعدها قاموا بنقل المحرك الى مدينة الرغاية واخفائه هناك مؤكدا أنه من هندس الجريمة هو المدعو ” ب.محمد” المكنى ” حميطة” و” خ.أ” كما أن المحرك محل السرقة تم بيعه لاحد الأشخاص بباب الوادي مقابل مبلغ 60 مليون سنتيم وأن المدعو ” ب.م” هو من يعرفه.

واستكمالا لإجراءات التحقيق تم إيقاف ” ب.س” كما أسفرت العملية بعد تفتيش سكناه على العثور على غطاء المحرك كما اعترف بأنه خبأ المحرك في احد المستودعات بحي كيتاني بباب الوادي وبعدها تم سرقته ولا يعرف مكان تواجده.