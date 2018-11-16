هكذا سيتجسس الطوغوليون على تدريبات الخضر !!

الرياضة
  • -
  • 0
هكذا سيتجسس الطوغوليون على تدريبات الخضر !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

كشف مبعوث تلفزيون النهار للعاصمة الطوغولية “لومي” أن المنتخب الطوغولي سيتبع طريقة خاصة للتجسس على تدريبات المنتخب الوطني الجزائري.

وأضاف مبعوث النهار أن أشبال المدرب الفرنسي “كلود لوروا” يٌقيمون في فندق يطل مُباشرة على أرضية ميدان الملعب البلدي “للومي” الذي سيحتضن لقاء المنتخبين أمسية الأحد.

وختم نفس المصدر أن بمجرد خروج زملاء النجم الطوغولي إيمانويل أديبايور لشرفة غرفهم بالفندق  يرون أرضية ملعب “لومي”.

وسيتدرب أشبال المدرب الوطني جمال بلماضي أمسية غدا السبت بداية من الساعة الخامسة على ذات الملعب.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com