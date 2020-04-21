هكذا سيتم إحتجاز محرز ولاعبي السيتي من طرف غوارديولا!

أكدت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية أن العديد من الأندية الإنجليزية تستعد لإستقبال لاعبيها في فترة إستئناف التدريبات خلال الأيام المقبلة.

واكدت الصحيفة ان أندية البريمرليغ تسعى لإستخدام مرافقها الموجودة في أماكن التدريب الخاصة بها، أو حجز أماكن إقامة أو فنادق مؤقتة.

وأضافت الصحيفة أن هناك عددا من أندية الدورى الإنجليزى على رأسها مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام يملكون ملاعب تدريب خاصة ومرافق مُجهزة لبقاء اللاعبين داخلها.

ثم ألمحت الصحيفة إلى مواصفات مقر مانشستر سيتي في أكاديمية كرة القدم، حيث يحتوى الطابق الثالث على غرفاً نوم أربع نجوم محجوزه للاعبيهم.