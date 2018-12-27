هكذا سيتم ترحيل 1838 عائلة خلال 48 ساعة في العاصمة

ستشرع مصالح ولاية الجزائر في ترحيل 1838 عائلة اليوم الخميس إلى مساكن لائقة في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة.

من عملية الترحيل الرابعة والعشرين، والتي تم تقسيمها إلى مرحلتين وتشمل 851 عائلة سترحل اليوم الخميس.

بالإضافة إلى 713 عائلة يوم السبت المقبل، ناهيك عن تسليم مفاتيح 160 عائلة لسكنات الضيق.

و114 عائلة في إطار عملية ترحيل استعجالي.

وحسبما علمته «النهار»، فإنه سيتم اليوم الخميس ترحيل 851 عائلة، على أن تشمل العملية المقاطعة الإدارية لبراقي.

بترحيل 276 عائلة بحي الرميلي بن طلحة إلى الحي السكني الجديد بحي الميهوب بذات البلدية.

والمقاطعة الإدارية للدار البيضاء بترحيل 334 عائلة من الحي القصديري «بيوميديكال» في درڤانة بإقليم بلدية برج الكيفان.

نحو بلدية براقي والدويرة، ومنطقة النشاط بدرڤانة 79 عائلة التي سيجري ترحيلها إلى الدويرة، بالإضافة إلى 9 عائلات تقطن بشاليهات برج البحري من المنتظر ترحيلها إلى الدويرة، إلى جانب 13 عائلة تقطن بالحي القصديري حوش ديا ببرج الكيفان.

ستستفيد من مساكن جديدة بحي الميهوب في براقي.

أما بشأن المقاطعة الإدارية لباب الوادي، فسيتم ترحيل 122 عائلة إلى الدويرة، بالإضافة إلى 6 عائلات قاطنة بالأسطح والأقبية بالقصبة.

ناهيك عن ترحيل 12 عائلة من عين البنيان إلى بئر توتة والدويرة.

وفي المرحلة الثانية التي ستنطلق يوم السبت والأحد، فإنها ستشمل 713 عائلة، منها 352 تقيم بالمقاطعة الإدارية للحراش.

خصوصا الحي القصديري بوروبة، أين تقطن 344 عائلة سيجري ترحيلها إلى براقي.

فيما سيتم إعادة إسكان عائلتين تعيقان أشغال تهيئة واد الحراش، و3 عائلات تعيق بناء مسجد «الطيب العقبي» بباش جراح.

و3 عائلات تعيق بناء مسجد «حسان بن ثابت» بواد السمار، إلى حي الميهوب ببراقي.

وبالمقاطعة الإدارية للشراڤة، ستستفيد 248 عائلة من عملية ترحيل نحو مساكن لائقة إلى حي الميهوب ببراقي.

ويتعلق الأمر بـ233 عائلة بالحي القصدير القلعة وعين القلعة بالشراڤة، 4 عائلات بالنقطة السوداء للشراڤة.

و11 عائلة تعيق بناء مسجد «عقبة بن نافع» بالشراڤة.

في حين استفادت 82 عائلة من الترحيل بالمقاطعة الإدارية لحسين داي بترحيل 79 عائلة من العمارات الهشة ببلوزداد.

نحو مساكن لائقة في الدويرة، و3 عائلات بالمقرية تعيق تهيئة واد أوشايح ترحل إلى براقي.

بالإضافة إلى ترحيل 9 عائلات من المقاطعة الإدارية لدرارية ترحل إلى الدويرة.

و6 عائلات من المقاطعة الإدارية للدار البيضاء ترحل إلى الكاليتوس وبراقي.

وأفادت ذات المصادر أن عملية الترحيل ستستفيد منها 16 عائلة من أصحاب الطعون على مستوى باش جراح والدار البيضاء.

والشراڤة ودرارية ترحل كلها إلى براقي، ناهيك عن تسليم مفاتيح مساكن الضيق لـ160 عائلة بكل من بلدية الدويرة والسحاولة.

ترحل على الدويرة، ناهيك عن برنامج استعجالي للترحيل يشمل 114 عائلة بكل من بلديات الحمامات وبولوغين والدويرة وأولاد فايت.