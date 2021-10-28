بشار.. هكذا سيتم تزويد الولاية بالمياه الشروب

اتخذ وزير الموارد المائية اجراءات وتدابير على المدى القصير والمتوسط والبعيد في ولاية بشار. وعلى المدى القصير، تحقيق التوازن وتحسين الخدمة العمومية بتزويد بلديات بشار، قنادسة والعبادلة بالماء الشروب. عبر إنجاز مشروع 10 آبار من حقل المياه الجوفية لبني ونيف بطاقة إنتاجية تقدر بـ30 ألف متر مكعب في اليوم.

كما سجل المشروع تقدما بنسبة 87 بالمائة. أما على المدى المتوسط، فسيكون عبر إنجاز 20 بئر بطاقة إنتاجية تقدر بـ60 ألف متر مكعب في اليوم بولاية بشار. لتموين مختلف بلديات الولاية بالماء الشروب –يضيف البيان-.

كما يمكن تحقيق التأمين الشامل المياه الشروب والسقي الفلاحي والصناعي على المدى البعيد بإنجاز أكثر من 25 بئر. من خلال طاقة إنتاجية تقدر بـ150 ألف متر مكعب باليوم بحدود منطقة بني ونيف، بالإضافة لاستغلالها في سقي سهل عبادلة.

ويسعى قطاع الموارد المائية والأمن المائي، من خلال الاستراتيجية المسطرة الى الاعتماد على مياه السدود الموجهة للشرب بنسبة 0بالمائة. كما سيتم توجيهها للقطاع الفلاحي لضمان تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

وجاءت زيارة وزير الموارد المائية، كريم حسني، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية الرامية لتحسين الخدمة العمومية للماء الشروب عبر كامل الوطن. حيث بزيارة عمل ميدانية لولاية بشار.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp