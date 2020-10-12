هكذا سيتم تطبيق البروتوكول الصحي في المؤسسات التربوية

كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الإثنين، عن البروتوكول الوقائي الصحي الخاص بالدخول المدرسي 2020 -2021 في ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وتضمن البروتوكول الوقائي مجموعة من التدابير المشددة الواجب اتخاذها في المؤسسات التربوية.

وحدد البروتوكول الإجراءات الواجب تطبيقها والقواعد التي ينبغي احترامها للوقاية من فيروس كورونا.

حيث تم تحديد تحضيرات خاصة بالمؤسسات التربوية والتعليم قبل الدخول المدرسي.

حيث وجب خلال التاريخ المحدد للدخول الطاقم الإداري يوم 19 أوت 2020، نص البروتوكول على ضرورة الحرص على تنظيف وتطهير كل مرافق المؤسسة.

وتنظيف وتطهير خزانات المياه، وفضاء المؤسسة بوضع مخطط لطيفية تنقل التلاميذ.

حيث وجب تهيئة مدخل المدرسة بوضع حواجز مادية أو اشرطة ملونة بشكل يضمن تنقل التلاميذ في اتجاه واحد مع احترام التباعد الجسدي.

كما نص البروتوكول ايضا على الحرص على توفير مستلزمات التنظيف والتطهير، والحرؤص على توفير اجهزة قياس الحرارة بالاعداد الكافية.