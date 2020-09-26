هكذا سيتم تهيئة نفق البريد المركزي وتأهيله لمركز تجاري

كشف رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، اليوم السبت، عن المشاريع التي ستستقبلها العاصمة بداية من السنة المقبلة 2021.

وأعلن رئيس بلدية الجزائر الوسطى عن مشروع تهيئة وتأهيل نفق البريد المركزي والذي سيكون مركزا تجاريا يحتوي خدمات عصرية وذكية.

وأوضح عبد الحكيم بطاش أنه سيتم تخصيص ممرات أرضية داخل المركز التجاري تربطه بميترو الجزائر و مسالك لذوي الاحتياجات الخاصة.

وسيتحول نفق البريد المركزي إلى مركز تجاري بمقاييس عالمية يحتوى على خدمات عصرية وذكية وقاعات إنترنت ومقاه ومطاعم، وأماكن راحة.

وكشف رئيس بلدية الجزائر الوسطى في وقت سابق أن نفق البريد المركزي كان يضم حوالي 15 محلا منذ 20 سنة تقريبا.