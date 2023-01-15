هكذا سيتم توزيع المياه خلال شهر رمضان المبارك

كشف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، أن السلطات إلتزمت بتموين المياه الشروب في رمضان بصفة منتظمة ولن يكون أثر على المواطنين.

وأشار الوزير رخروخ خلال لقائه بإطارات القطاع، إلى أنه مع تراجع تساقط الأمطار قمنا بطلب تسجيل برنامج إستعجالي إضافي قصد التحضير لشهر رمضان وموسم الإصطياف 2023. مشيرا إلى البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر حيث سيسمح بتموين المدن الداخلية 150 كلم لتغطية 80 بالمائة من إحتياجات الشروب.

وكشف رخروخ، في ذات السياق، أن برنامج توزيع المياه لشهر رمضان في الجزائر العاصمة. يتم تقسيم توزيعه على المواطنين على قسمين وحسب الشبكة. وستنقسم بين 50 بالمائة بشكل توزيع يومي و 50 بالمائة بتوزبع يوم بعد يوم. مؤكدا أن التوزيع سيكون منتظم ولن يكون هناك أي تذبذب.

وأشار الوزير رخروخ، إلى أن الجزائر العاصمة كمثال لا الحصر، أنها إستفادت من المياه المحلاة وسيتم ترك مياه السدود من أجل توزيعها على باقي الولايات الأخرى غير المستفادة من مياه البحر. مشيرا إلى أن 18 بالمائة من الماء الشروب مخصص من مياه البحر. وعلى المدى القريب سيتم الوصول إلى 40 ىبالمائة من الساكنة تمون من مياه البحر، وسيتم الوصول إلى 60 بالمائة. مؤكدا أن الكمية ستكفي لتغطية المياه الشروب الموزع من أجل التوازن بين المياه الجوفية والسطحية.

وطمأن الوزير رخروخ، بتوفير المياه خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن تأهيل محطات تحلية مياه البحر في العاصمة وانطلاق محطة جديدة سيكون هناك توازن مع نقص السدود للولايات الأخرى.

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