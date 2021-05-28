هكذا سيتم توزيع برنامج الرحلات باتجاه فرنسا وباقي الدول

مطار هواري بومدين لرحلات باريس وبرشلونة ومطار قسنطينة لرحلات تونس

التوزيع ارتكز على عدد الجالية ومكان تنقل “البزناسية” ووفرة الفنادق المخصصة للحجر

ستبرمج أول رحلة جوية باتجاه العاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء القادم بمعدل رحلتين في الأسبوع من أصل ثلاثة، مقابل رحلتين باتجاه تونس وتركيا من مطار قسنطينة.

تنتظر إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الموافقة النهائية من سلطات الطيران المدني الفرنسي لبرنامج رحلاتها الجوية التي تربط مطارات الدولتين، بمعدل رحلتين في الأسبوع كل يوم ثلاثاء وخميس من مطار هوراي بومدين في حدود الساعة العاشرة صباحا، باتجاه العاصمة باريس ورحلة ثالثة تربط مطار وهران بمرسيليا، حيث أكدت مصادر مسؤولة بقطاع النقل، أن مطار هواري بومدين سيعرف برمجة رحلات الجزائر باريس والجزائر اسبانيا هذه الأخيرة التي ستكون بمعدل رحلة في كل أسبوع، فيما تقرر –تضيف ذات المصادر-توزيع باقي الرحلات على مطاري وهران الذي ستبرمج منه رحلة الجزائر مرسيليا بفرنسا بالنظر إلى عدد أفراد الجالية الجزائرية المقيمة هناك، وكذا برمجة رحلة الجزائر/تونس كل يوم خميس على الساعة الرابعة والنصف زوالا ورحلة الجزائر/اسطنبول من مطار قسنطينة بمعدل خط جوي واحد لكل واحدة منهما، وأكدت هنا على أن سلطات الطيران المدني قد تحصلت على الموافقة من نظيرتها التونسية بخصوص موعد الرحلة.

وركزت سلطات الطيران المدني، في برنامج رحلاتها على عامل توزيع أفراد الجالية الجزائرية والتجار وأماكن إقامتهم في الجزائر ووجهتهم في الخارج وكذا على عامل وفرة الفنادق التي سيخضع فيها الوافد إلى الجزائر لحجر صحي.

وكانت الحكومة الجزائرية، قد أعلنت مؤخرا عن برنامج خاص بتنظيم ست رحلات جوية في الأسبوع باتجاه فرنسا “باريس”، تركيا “اسطنبول”، اسبانيا “برشلونة” وتونس.

وقد خصصت الجوية الجزائرية طائرات من الحجم الكبير بسعة ثلاثمائة مقعد من طراز “آيرباص 330″، كما اعتمد بروتوكولا صحيا يقضي بإخضاع الوافدين إلى الجزائر لحجر صحي لمدة خمسة أيام في الفنادق.