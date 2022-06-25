قناة النهار هكذا سيتم دخول الجماهير لملعب وهران لحضور حفل الإفتتاح بقلم قناة النهار نشر في 25 جوان 2022 - 16:18 ألعاب متوسطية شارك غرِّد أرسل 102 0 هكذا سيتم دخول الجماهير لملعب وهران لحضور حفل الإفتتاح إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/nnLdc اقرأ أيضا محمد يفقد والده صباح يوم الإمتحان ويتحدث للنهار بغصة كبيرة.. "ربي يرحمو" قناة النهار 06 جوان محطة خروبة لنقل المسافرين تطلق نظام الخدمات الإلكترونية قناة النهار 11 جوان صحة: سوء إستعمال مبرد السيارة.. مخاطر قد تصل إلى الشلل قناة النهار 21 جوان أدرار: ندوة صحفية لوزير التربية على هامش إنطلاق إمتحانات شهادة البكالوريا قناة النهار 12 جوان خويا حساس ما يقبلش النقد..يزعف ويتقلق بزاف كيفاش نديرو معاها قناة النهار 21 جوان آراء المترشحين حول إمتحانات شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2022 قناة النهار 08 جوان toutes options / مهرجان الكرز بمدينة مليانة مع ألمع السيارات الأسطورية قناة النهار 17 جوان عنابة : "مريم مغني" المترشحة الوحيدة عبر الوطن من فئة التريزوميا قناة النهار 13 جوان "مواطنة بوهران :" نرحب بكل الضيوف ونشكر السلطات على كل مجهوداتهم قناة النهار 24 جوان بكالوريا2022: مترشحون يدخلون مراكز الإمتحان بمعنويات عالية بعد فرحة اليوم الأول قناة النهار 13 جوان