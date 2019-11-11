هكذا سيتم منع المُشاغبين من دخول الملاعب مُستقبلا!

وقع الوزير الأول نور الدين بدوي، على مرسوم تنفيذي، يُحدد كيفية إنشاء بطاقية لمنع الأشخاص المُشاغبين من دخول الملاعب مُستقبلا.

وأوضح المرسوم بأن المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل، تنظيم البطاقية السالف ذكرها من تسيير وتحيين.

وستُكلف المصالح المؤهلة لوزارة العدل بمسك قاعدة المُعطيات، والقيام بتسجيل وشطب الأشخاص الممنوعين من دخول المُنشآت الرياضية، بموجب حُكم قضائي.

وستوضع المُعطيات تحت تصرف الإدارات والمؤسسات المؤهلة وهي كل من :المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المُكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المُكلفة بالشباب والرياضة.

المصالح المؤهلة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

المصالح المؤهلة التابعة لقيادة الدرك الوطني.

وستكون وزارة الشباب والرياضة مُجبرة، على إعلام الإتحاديات الرياضيات، والرابطات والجمعيات، بالأشخاص الممنوعين من التواجد في المنشآت لإتخاذ الإجراءات المُناسبة ضدهم.