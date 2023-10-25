هكذا سيتم نقل أنصار الخضر إلى كوت ديفوار تحسبا لـ “الكان”

ركز رئيس الفاف وليد صادي على أهم نقطة خلال استقباله لسفير جمهورية كوت ديفوار بالجزائر ألفونس فوهو ساهي بمقر دالي براهيم وهي كيفية تنقل الأنصار من الجزائر لتشجيع الخضر في الكان.

وسيكون أنصار “الخضر” مجبرين على التنقل إلى عاصمة كوت ديفوار أبيدجان، ثم التنقل 350 كلم إلى مدينة بواكي التي تحتضن مباريات المجموعة الرابعة الجزائر وبوركينافاسو و موريتانيا وأنغولا.

إلا في حالة واحدة و هي فتح خط جوي بين الجزائر و مدينة بواكي.

و من المنتظر، أن يتواجد أنصار “محاربي الصحراء” يوم مواجهة انغولا بملعب “السلام” بنفس المدينة بداية من الساعة التاسعة بالتوقيت الجزائري.

قل مواجهة بوركينافاسو في الجولة الثانية يوم السبت 20 جانفي بداية من الساعة الثالثة. و بعدها مواجهة موريتانيا يوم الثلاثاء 23 جانفي بالملعب نفسه بداية من الساعة التاسعة.

كما تطرق صادي رفقة ألفونس فوهو إلى شروط التنقل وإقامة المنتخب الوطني وأنصاره.

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