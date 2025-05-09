هكذا سيتم نقل الأضاحي المستوردة نحو مختلف الولايات

قال وزير النقل، السعيد سعيود، أن عملية نقل الأضاحي المستوردة نحو مختلف الولايات، تتم “بسلاسة على مستوى الموانئ التسع المخصصة لاستقبالها”.

ولفت الوزير، في جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية، بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أنه “لم يتم تسجيل أي ملاحظة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أو من طرف باقي الاطراف المتدخلة”، حول عملية نقل المواشي المستوردة.

وكشف الوزير، عن توقيع اتفاقية بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. من أجل نقل الأضاحي المستوردة نحو ولايات الجنوب الكبير.

موضحا أن أول عملية بواسطة القطار تمت من وهران نحو بشار، حيث تم نقل 2500 رأس غنم. مشيرا إلى أن العملية ستوسع قريبا لتشمل ولايات شرق البلاد.

كما كشف الوزير أن القطاع يدرس حاليا إمكانية نقل فرع شركة الخطوط الجوية الجزائرية للشحن للمواشي المستوردة الموجهة لعيد الأضحى، نحو الولايات البعيدة على غرار تمنراست.