هكذا سيصبح “مارشي” باب الوادي بالعاصمة !

وافق والي الجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ، على التصاميم المقترحة في إطار مشروع إنجاز،سوق جديد بساحة الساعات الثلاث في باب الوادي.

وأفادت مصالح ولاية الجزائر،في منشور لها بالفايسبوك، أن بعد الدراسات التقنية والهندسية التي تقدمت بها الوكالة العقارية،تم الموافقة على التصاميم.

للإشارة، قامت مصالح ولاية الجزائر،أمس الأحد، بهدم سوق “الساعات الثلاث”، باب الوادي في العاصمة، بعد اقتحامه من قبل التجار، الأسبوع الماضي.

وقام شباب بكسر ونزع الحواجز التي وضعتها مصالح ولاية الجزائر،من أجل إعادة تهيئة السوق التي بات مكانا،للجراثيم التي تضر السكان.

وكانت المصالح قد قررت هدم سوق “الساعات الثلاث” بعد تصنيفه بالخانة الحمراء وترحيل التجار إلى مكان آخر.

وقرّرت السلطات المحلية والولائية تحويل التجار إلى المركز التجاري سعيد تواتي.

غير أن العديد من التجار رفضوا قرار ترحيلهم للمركز التجاري سعيد تواتي لتموقعه بمكان منعزل.

من جهتهم، رحّب العديد من قاطني بلدية باب الوادي، بقرار نقل السوق، بسبب النفايات والضجيج والروائح الكريهة التي تحبس الأنفاس.