هكذا سيطرت عائلات النجوم على المسلسلات الرمضانية العربية هذا العام !

سيطرت العائلات والثنائيات الفنية هذا العام، بشكل كبير على المسلسلات الرمضانية العربية.

وذلك من خلال إستحواذ أغلب أبناء وأزواج النجوم على الأدوار البطولية، وفق ما نقله موقع الرائج.

حيث لوحظ أن عائلة سمير غانم بمختلف أفرادها يظهرون في أكثر من عمل فني.

فمثلا مسلسل بدل الحدوتة 3 من بطولة دنيا سميرغانم ،يظهر خلاله زوجها رامي رضوان و والدها سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز.

كذلك بالنسبة لـمسلسل سوبر ميرو من بطولة إيمي سمير غانم، حيث يظهر برفقتها زوجها حسن الرداد، كضيف شرف خلال بعض حلقات المسلسل الكوميدي.

أما مسلسل مملكة الغجر من بطولة فيفي عبده، يشاركها في العمل ابنتها عزة مجاهد.

.ومن ضمن الثنائيات أيضا تظهر هنا الزاهد مع أحمد فهمي، خلال مسلسل الواد سيد الشحات

إلا أن المشاركات لا تقتصر فقط على العمل أمام الكاميرا، لكن خلف الكواليس أيضًا.

ففي مسلسل بركة يشارك أحمد سعد بغناء تتر مسلسل أخيه عمرو سعد، وكذلك المخرج أحمد سامي يشارك في ولد الغلابة من بطولة زوجته مي عمر.