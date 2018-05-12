هكذا سيكون التصويت على الرئيس الجديد لحمس

قال أبو بكر قدودة رئيس اللجنة الوطنية للتحضير المؤتمر السابع الإستثنائي لحركة مجتمع السلم اليوم السبت.

أنّ التصويت على الرئيس الجديد لحمس سيكون من خلال التصويت السري أو برفع الأيدي.

أكّد قدودة بأنّ حركة مجتمع السلم هو حزب يشارك في المنظومة السياسية الجزائرية.

مؤكّدا بأنّ المشاركة في حكومة هوإجراء يتّخذ في وقته من طرف مجلس الشورى.

مضيفا بأنّه يبحث عن انتخابات نزيهة تفرز كتل برلمانية والذي يأخذ الاغلبية او يتحالف مع غيره يقود البلاد، ويحاسب على ذلك.

مضيفا أنّه دعا إلى التوافق بين السلطة والطبقة السياسية لخطورة الوضع في البلاد، وقدمنا نفسنا كمشاركين في هذا التوافق .