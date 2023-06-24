هكذا سيكون الدخول الجامعي المقبل 

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري اليوم أن التسجيلات الجامعية ستكون رقمية وستتسم بالطابع الرقمي في كل الإجراءات بصفر ورقة.

وبمناسبة إشرافه على إطلاق 11 منصة رقمية لفائدة القطاع، أكد بداري أن التسجيلات الجامعية ستكون عبر الخط من البداية الى النهاية.

وجاء هذا القرار في إطار تنفيذ المخطط الرئيسي لرقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الذي يتكون من 12 رهان و 7 برامج استراتيجية و16 محور استراتيجي و 102 برنامج عملياتي انجز منها لحد الساعة جزء كبير يفوق 80% .

وخلال ندوة صحفية قال الوزير أن الرقمنة هي العمود الفقري لفعالية التعليم والبحث العلمي والحكامة .بالإضافة إلى ان المنصات الرقمية هذه تدخل في مجال تحقيق 0 ورقة وتقوية الحكامة سواء كان في جاذبية مؤسسات التعليم العالي أو وحركية الاساتذة والطلبة.