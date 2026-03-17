هكذا سيكون الطقس أوّل أيام عيد الفطر المبارك

ستشهد الولايات الشمالية للوطن إستقرارا في الطقس إلى غاية يوم الجمعة. وهو على الأغلب أول أيام عيد الفطر المبارك.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تشير إلى أن الأجواء ستكون شبه ربيعية على أغلب الولايات الشمالية للوطن. مع ارتفاع محسوس في درجات الحرارة. بينما غدا الأربعاء ستكون الأجواء غائمة مع أمطار معتبرة على الجنوب الغربي على غرار تندوف، بني عباس وبشار لتلتحق الأمطار إلى المناطق الغربية وتكون من متفرقة إلى غزيرة.

بينما يوم الخميس ستكون الأجواء غائمة جزئيا بسحب سفلى، في حين يوم الجمعة الأجواء مستقرة وصافية مع ارتفاع محسوس في درجات الحرارة على كل الولايات الشمالية للوطن.

درجات الحرارة الدنيا ستبقى منخفضة خلال الليل والصبيحة، لتتراوح مابين 0 الى 4 درجات على المناطق الشرقية. ومن 7 إلى 10 درجات بالمناطق الوسطى والغربية. ومن 10 الى 15 درجة بالجنوب. بينما درجات الحرارة القصوىـ، ستشهد ارتفاعا ملحوظا لتتراوح مابين 20 الى 25 درجة والشرقية من 17 إلى 20 درجة بالمناطق الشمالية ومن 20 الى 39 درجة بالجنوب.

أما عن حالة البحر فسيكون من هادئ إلى قليل الإضطراب يومي الأربعاء والخميس.

