هكذا سيكون الطقس أيام عيد الفطر

افادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن الطقس خلال أيام القادمة والتي سنشهد فيها عيد الفطر المبارك، سيكون بارد وممطر.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن المناطق الداخلية والوسطى والشرقية، ستعرف طقس ممطر بتساقط أمطار رعدية قد تتعدى 40 إلى 50 ملم محليا. وهذا بداية من يوم غد الجمعة. وذكرت النماذج الرقمية ان الولايات المعنية بالأمطار، هي كل من بسكرة، باتنة، أولاد جلال، الأغواط، الجلفة، افلو، عين وسارة ، بوسعادة، المسيلة، ولاية سطيف، قسنطينة، خنشلة، سوق اهراس.

أما يوم الأحد القادم، فيرتقب أن يكون فيه تساقط للأمطار على أغلب المناطق الداخلية وشمال الصحراء ومنطقة الواحات والساورة.

وفيما يخص توقعات الحرارة الدنيى فستكون منخفضة خلال الفترة الليلية والقصوى باردة على المناطق الشرقية للوطن. تحديدا في باتنة، خنشلة، تبسة، قسنطينة، سطيف، أم البواقي وبرج بوعريريج، حيث ستتراوح بين 17 إلى 18 درجة. قالمة 20 درجة، عنابة 22 درجة، العاصمة 21 درجة، وهران، مستغانم، عين تموشنت 24 درجة، تيزي وزو 20 درجة.

كما ستشهد السواحل الوطنية وضعية جوية مغشاة خلال نهار اليوم وحتى يوم غد الجمعة.

في حين، سيكون البحر من هادئ إلى قليل الاضطراب على أغلب الشريط الساحلي. والرياح لن تتعدى 30 كلم/سا.

بن رقطة: أجواء حارة في الجنوب

وبالنسبة لدرجات الحرارة قالت المكلفة بالإعلام في الأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، أنها ستكون في الفترة من 20 الى 22 أفريل تتراوح بين 21 إلى 26 درجة مئوية. وقد تصل إلى 28 درجة على المناطق الداخلية الغربية على غرار غليزان معسكر الشلف و عين الدفلى .

و على المناطق الوسطى الشرقية تتراوح بين 18 الى 26 مع ارتفاع طفيف يوم السبت على المناطق الداخلية و المرتفعات لتقارب 31 درجة مئوية. أما المناطق الجنوبية تتراوح بين 27 إلى 31 وتصل إلى 34 على الواحات يوم الجمعة.

أما المناطق الجنوبية الأخرى فتتراوح بين 32 إلى 39 على العموم اقصى 42 درجة على أقصى الجنوب .