هكذا سينصب رئيس الجمهورية الجديد عبد المجيد تبون

تعرف عملية تنصيب رئيس الجمهورية الجديد عبد المجيد تبون المرور ببعض الإجراءات القانونية تسبق تقلده لمنصبه.

وعقب إعلان السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات نتائج الرئاسيات تحيلها على المجلس الدستوري في ظرف 48 ساعة

ووفق ما تنص عليه المادة 52 من القانون العضوي للإنتخابات، يقوم المجلس الدستوري بإعادة النظر في النتائج المقدمة له من السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

وذلك بتلقي محاضر تركيز نتائج انتخاب رئيس الجمهورية المعدة من طرف الّلجان الانتخابية الولائية، وأيضا المحاضر الانتخابية للمواطنين المقيمـين في الخارج.

على إثر ذلكيقوم المجلس الدستوري بالتحقق من صحة المحاضر والنتائج المقدمة له طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وحسب ما نصت عليه المادة 148 من الدستور سيتم الفصل في النتائج في غضون 10 أيام، وهذا وفقا للمادتين 154 و163 من القانون العضوي للإنتخابات.

وسيعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصـاها عـشرة اعتبارا من تاريخ استلامه محاضر اللجان الانتخابية.

وفور نشر نتائج المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية يتم تنصيب رئيس الجمهورية بشكل رسمي.

وذلك بحضور السلطات القضائية، ومختلف القوى وبعد الاسبوع الموالي لإنتخابه

ووفقا للمادة 89 من الدستور يقوم رئيس الجمهورية بآداء اليمين الدستورية أمام الشعب، وبحضور جميع الهيئات العليا في الأمة.

وبعد آدائه اليمين الدستورية يمكنه مباشرة عمله رسميا كرئيسا للجمهورية ويحق له بذلك سن القوانين.