هكذا سيُعوض بلماضي غياب محرز أمام بوتسوانا

يمتلك الناخب الوطني جمال بلماضي، خيارات عديدة من أجل تعويض الغياب الإضطراري لنجمه الأول، رياض محرز أمام بوتسوانا، غدا الإثنين.

ويتواجد العائد للواجهة العربي هلال سوداني، على رأس الأسماء المُرشحة لشغل الرواق الأيمن، بدلا من لاعب مانشستر سيتي.

ويحوز إبن الشلف الأسبقية، نظرا لخبرته في أدغال القارة السمراء، وهذا إضافة للياقة العالية التي يتواجد عليها في الآونة الأخيرة.

ويُمكن أن يقوم الرجل الأول في الخضر، بالدفع بأندي دولور، لإستغلال قُوته البدنية، فوق أرضية ميدان كارثية.

كما يُمكن أن نشهد تغييرا بسيطا، من خلال تقديم سفيان فيغولي للجناح، وتعويضه في وسط الميدان بهريس بلقبلة.

ويبقى الأكيد، هو أن الطاقم الفني للأفناك، ونظرا لثراء التعداد لن يجد صعوبة في ملىء الفراغ الذي سيتركه اليساري الساحر.