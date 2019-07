هكذا شجعت النجمة السورية أصالة نصري المنتخب الجزائري

View this post on Instagram

الجزائر العظيمة كيف لايكون لها كلّ المحبّه والإجلال .. بلد المليون شهيد وملايين الأبطال ، أملنا فيها كبير وقلوبنا معكم جميعاً ، ندعو ونعلم أنّكم على أهبة الاستعداد للفوز 💪🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #الجزائر #كاس_امم_افريقيا