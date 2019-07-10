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هكذا شجعت النجمة السورية أصالة نصري المنتخب الجزائري

فن وثقافة
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هكذا شجعت النجمة السورية أصالة نصري المنتخب الجزائري
بقلم نادية بن طاهر

شجعت النجمة السوري، “أصالة نصري”، المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، للفوز بمباراته القادمة، ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، بمصر.

وكتبت النجمة على حسابها بالأنستغرام: “لجزائر العظيمة، كيف لايكون لها كلّ المحبّه والإجلال .. بلد المليون شهيد وملايين الأبطال، أملنا فيها كبير وقلوبنا معكم جميعاً ، ندعو ونعلم أنّكم على أهبة الاستعداد للفوز.. الجزائر..كأس إفريقيا”.

وسيواحه المتخب الجزائري لكرة القدم، غدا الخميس، منتخب الكوديفوار، في إطار الدور الربع النهائي، من نهائيات كأس أمم إفريقيا.


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