هكذا صوّت “بلماضي” و”محرز” على جائزة « The Best »

كشفت الفيفا عن تصويت القادة والمدربين على جائزة أفضل لاعب وأفضل مدرب لعام 2019، والتي توج بها كل من “ميسي” و”كلوب” على التوالي.

وصوت “محرز” قائد المنتخب الوطني لكل من “ميسي”، “ساديو ماني” و”محمد صلاح” على جائزة أفضل لاعب في العالم.

أما فيما يخص جائزة أفضل مدرب، فقد منح “رياض” صوته لكل من “جمال بلماضي”، “بيب غوارديولا” و “ديدي ديشامب”.

في نفس السياق، كان تصويت بلماضي على جائزة أفضل لاعب مفاجئا حيث منح صوته لكل من : “محمد صلاح”، “ساديو ماني” و “فرجيل فان ديك”.

وبخصوص جائزة أفضل مدرب فمنح الناخب الوطني صوته لكل من: “يورغن كلوب”، “بيب غوارديولا” و “بوكيتينو”.