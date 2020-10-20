هكذا ضيع سليماني فُرصة اللعب مع بن العمري بسبب ديمبيلي

كشفت أسبوعية “فرانس فوتبول“، كيفية تضييع الدولي الجزائري إسلام سليماني، لفُرصة اللعب مع أولمبيك ليون خلال الميركاتو الأخير.

وأوضحت الأسبوعية، بأن كل شيء كان محسوما مع “سوبر سليم” مع “لوال”، لولا حدوث أمر غير مُتوقع في آخر لحظة.

وكانت إدارة الرئيس أولاس، قد نظمت صفقة ثلاثية تصل بسليماني لليون، وتحويل ديباي للبارصا وإنتقال عصمان ديمبيلي لمانشستر يونايتد.

وأوضحت “فرانس فوتبول”، بان كل شيء سقط في الماء، بعدما رفض ديميبلي في اليوم الأخير التوقيع مع العملاق الإنجليزي.

وتسبب قرار الجناح الطائر، في إلغاء جميع الصفقات السالف ذكرها، ليجبر سليماني على الإستمرار في ليستر وديباي في ليون.