هكذا ضيع مُدافع الخضر التوقيع مع إنتر ميلان

ضيع مُدافع الخضر، محمد سليم فارس، فُرصة الإنتقال للعملاق إنتر ميلان، الصائفة الماضية، وفقا لما كشفته وسائل الإعلام الإيطالية.

وأشارت ذات التقارير، بأن وكيل الأعمال مينو رايولا، ضمن عقدا مع النيتراتزوري للظهير الأيسر، وبراتب مُحترم 1.2 مليون أورو شهريا.

ليسقط كل شيء في الماء، مع عودة صاحب الـ23 عاما للتدريبات رفقة ناديه سبال، وتعرضه لإصابة خطيرة على مُستوى الرُكبة.

وأكد الإيطاليون، بأن اللاعب السابق لهيلاس فيرونا، كان عالما بالصفقة خلال فترة مُشاركته رفقة المنتخب الوطني في الكان 2019.

وسيكون فارس، مُطالبا بتجاوز هذه الصدمة في الأشهر القادمة، على أمل الحصول على مُقترح مُشابه الموسم القادم.

يُذكر بأن نجم الأفناك، سيبقى خارج الخدمة الى غاية العام الداخل على الأقل، بإعتباره لم يتخلص من آثار الإصابة نهائيا.