هكذا طالب قاسي السعيد بتعويض 4 ملايير من خزينة المولودية !

تعالت الأصوات في بيت فريق مولودية الجزائر، من طرف المطالبين بتنحية المدير العام كمال قاسي السعيد، عقب خسارة النادي لكل الأهداف التي سطرها منذ بداية الموسم.

وتحصلت النهار على نسخة من الحكم القضائي الصادر من محكمة بئر مراد رايس سنة 2014، والذي إستفاد بموجبه المدير الرياضي كمال قاسي السعيد من مبلغ 4 ملايير سنتيم من خزينة العميد.

وكان قاسي السعيد قد رفع دعوى قضائية ضد إدارة المولودية وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة بوجمعة بوملة الذي قام بإقالته من منصبه.

وطالبت محكمة بئر مراد رايس من إدارة العميد تعويض قاسي السعيد بـ60 مليون منحة الفوز بكأس الجمهورية في ذلك الموسم بالإضافة إلى 200 مليون منح الفوز بالمباريات، و 2 مليار تعويض عن الأضرار المادية بالإضافة إلى 1.5 مليار تعويض عن الأضرار المعنوية وأجرته الشهرية المقدرة بـ30 مليون شهريا آنذاك.