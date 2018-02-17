هكذا طعن “ليستر سيتي” محرز في ظهره!!

تمضي الأيام وتتضح معها، تفاصيل جديدة بخصوص صفقة انتقال الدولي الجزائري، رياض محرز لـ”مانشستر سيتي” والتي أجهضت في آخر لحظة.

وكشفت النسخة الورقية لـ”فرانس فوتبول”، تعرض اليساري لطعنة قاتلة من “ليستر”، كونه منحها “كلمة” إلتزم بها دون إيجاده ردا للجميل.

وأوضح ذات المصدر بأنه كان يمتلك إتفاقا “شفهيا” مع مُسيريه بالسماح له بالرحيل عند تلقيه عرضا فوق الـ50 مليون أورو.

ولكن الإدارة إنقلبت عليه في آخر لحظة، وذلك رغم أن “السيتي” وضع قُرابة الـ75 مليون أورو على طاولة المُفاوضات.

وأشارت أخيرا لشعوره بالصدمة لأنهم قدم لـ”الفوكسيس” كل شيء ولكنهم لم يلتزموا بـ”الكلمة” التي منحوه إياها.

ويسعى محرز حاليا لوضع النقاط على الحروف مع مُسيريه، للحصول على “وعد كتابي” هذه المرة يسمح له بالرحيل الصائفة القادمة.