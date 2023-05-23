قناة النهار هكذا طمأن الرئيس تبون أبناء الجالية الجزائرية في البرتغال بشأن الوضع في البلاد بقلم النهار أونلاين نشر في 23 ماي 2023 - 13:22 شارك غرِّد أرسل 51 0 هكذا طمأن الرئيس تبون أبناء الجالية الجزائرية في البرتغال بشأن الوضع في البلاد. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Ptylo اقرأ أيضا طالع هابط: مواطنون من بلدية المحمدية بالعاصمة يطالبون بمنحمهم رخصة بناء أو تعويضهم قناة النهار 14 ماي شوفو حكايتي: أم تفقد إبنها بعد العثور عليه جـ ـثة هامدة بحوض مائي في حادثة أبكت الجزائريين😢😢 قناة النهار 14 ماي الكرة الحديدية.. شعبية عالية وتجمع سنوي لعشاق اللعبة منذ 34 سنة بقالمة قناة النهار 13 ماي فاسألوا: قرين سيدنا محمد اسلم قناة النهار 15 ماي سمير فرحات: هذا هو عدد الأدوية التي تم إقتنائها سنة 2023 قناة النهار 08 ماي دفاتر الحج للبيع وإعلانات مغلوطة للإحتيال .. وكالات السفر تحذر قناة النهار 07 ماي إنطلاق إختبارات الفصل الثالث لأقسام الرابعة متوسط قناة النهار 16 ماي سكيكدة: تراجع في إنتاج الفراولة المكركبة بسبب الجفاف قناة النهار 10 ماي "طالع هابط : "موالون بالنعامة يعيشون الحقرة ويناشدون السلطات للكتفل بحالتهم قناة النهار 21 ماي "شقيق الشهيد النقيب محمد تناح .." كان خويا يديرلي الكوراج وآخر اتصال ديالي معاه كان منذ أسبوع قناة النهار 11 ماي