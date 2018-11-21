هكذا عاد إبراهيم مخازني للحياة بعدما أن فقد يديه ورجليه في حادث

إبراهيم مخازني، شاب يبلغ من العمر25 سنة، شاءت الأقدار أن يتعرض لحادث مرور أليم، تسبب في بتر كلتا يديه ورجليه.

وبعد تكفل تام من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبر الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها.

عاد ابراهيم لحياته الطبيعية مجددا، واسترجع قدرته على المشي كأي شخص عادي.

حيث استفاد من تركيب أطراف اصطناعية ذكية وذات جودة عالية ومصنوعة من طرف تقنيين جزائريين وفقا للمقاييس العالمية.

وبغية إعادة إدماج ابراهيم في الحياة الاجتماعية والمهنية، قرر الديوان بمنحه منصب عمل على مستوى فرع ولاية تلمسان.