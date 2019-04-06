هكذا عبرت باسكال مشعلاني عن إعجابها بالجزائريين

ساندت، النجمة اللبنانية، باسكال مشعلاني، الجزائريين، في جمعتهم السابعة من الحراك الشعبي، المطالب بإسقاط النظام السياسي.

وغرّدت باسكال، على صفحتها الرسمية في تويتر قائلة : “صباح الخير جمعة مباركة، إذا الشعب أراد الحياه، فلا بد أن يستجيب القدر”.

وتابعت النجمة اللبنانية : “الجزائريين أثبتوا للعالم قربهم وتحضرهم، كرمال مستقبل مشرف، الله يديم الأمن والسلام على الجزائر ولبنان وكل علمنا العربي”.

وتفاعل جمهور الفنانة الجزائري، مع منشورها، وشكروها على هذه الكلمات الجميلة، المساندة الحراك الجزائري.

وجاء في أحد التعليقات : ” شكرا لك على دعمك المعنوي، وفي الحقيقة هذا إنجاز وفخر للعالم العربي والإسلامي”.

من جهته، متابع جزائري آخر، دعاها لزيارة الجزائر قائلا : ” طول عمرك أصيلة وصاحبة واجب”3.

وتابع : “الجزائر تحييكي و نتمنى رؤيتكي قريبا على أرض المليون شهيد، كل الحب والتقدير والاحترام “.