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هكذا عبر بن ناصر عن عودته الى تدريبات ميلان

الرياضة
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هكذا عبر بن ناصر عن عودته الى تدريبات ميلان صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

عبر النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن سعادته الكبيرة بالعودة الى التدريبات الجماعية لفريقه ميلان الإيطالي.

“إسما” نشر أمسية اليوم الإثنين صورتين له من التدريبات على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأرفق متوسط ميدان الخضر الصورتين بعبارة:”آخيرا… العودة مع الفريق”.

يُذكر أن بن ناصر تعافى من الإصابة ليكون جاهزا لمواجهة الروسونيري ضد مانشستر يونايتد سهرة الخميس.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=971913

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