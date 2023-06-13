هكذا عثر رجال الأمن على أسلحة وقنابل تقليدية في منزل “باتريوت” بتيزي وزو

كشف ملف قضائي أجلته محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، عن وقائع جنائية في منتهى الخطورة. تورط فيها 31 متهما معظم أعضاء المنظمة الإرهابية ” ماك”. كما يتواجد من بين المتهمين 9 في حالة فرار، يتقدمهم رئيس الحركة الانفصالية “فرحات مهني”. و4 موظفين. على غرار منسق جهوي لمجموعات الدفاع الذاتي بدائرة تيقزيريت المتهم المدعو “أ.م” المكنى ” يحي”.

في اطار متابعة مختلف منشورات التواصل الاجتماعي، من طرف الشرطة القضائية بتيقزيرت. واستغلالا لمعطيات عن المدعو ” المام. م” عضو بالحركة الانفصالية ” ماك”. قام بنشر واعادة نشر مناشير تجريضية تمس بالوحدة الوطنية،مع اشادته بأفكار المنظمة الإرهابية لحركة “ماك”. اضافة الى عرض خطابات التمييز والكراهية والاساءة لرسول الله .

وعليه قامت المصلحة بتاريخ 6 جوان 2021، بتفتيش مسكن المعني والمحلات التجارية التي يستغلها،وتم ايقافه .

كما أسفرت العملية عن ضبط مجموعة من الأسلحة النارية من الصنف الأول والرابع والخامس، ذخيرة، أجزاء أسحة نارية، أجهزة حساسة، البسة ولوازم عسكرية مختلفة، أجهزة اعلام الي، هواتف نقالة ذكية، مبالغ مالية بالوطنية والاجنية معتبرة.

وفي اطار التحقيق صرح المتهم ” ألمام.م” أن البندقية المزودة بنظام تعمير عيار 12، منحت له من طرف السلطات العسكرية بصفته متطوّع. أما عن البندقيتين ومختلف المسدسات القبضية، الذخيرة وباقي المحجوزات اشتراها جميعها دفعة واحدة منذ حوالي 6 أشهر بقيمة 450 مليون، من عند شخص يدعى “أ.م” المكنى ” tarzan” بمنطقة ” بوزقن: مقر إخفائه مسدسين داخل خزانة ابنه ” أ.يوغرطة”.

مقرا أيضا ان المسدس الآلي القبضي والذخيرة اشتراها من عند المكنى ” ج.أمغار” .